Орешкин перефразировал слова Аршавина в ответ на вопрос о прогнозе курса рубля

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля, перефразировал высказывание экс-нападающего российской сборной по футболу Андрея Аршавина.
— Если вы не можете прогнозировать, то это ваши проблемы, — заявил он на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
Орешкин сказал это в ответ на реплику модератора сессии, первого заместителя председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, который отметил, что прогнозировать курс рубля тяжело, а цена ошибки в прогнозе для бизнеса даже выше, чем в прогнозировании ставки Центрального банка.
— Надо учиться прогнозировать, — порекомендовал замруководителя администрации президента России, передает «Прайм».
«Ваши ожидания — ваши проблемы» — фраза, которую произнес Андрей Аршавин в разговоре с болельщиками после матча групповой стадии Евро-2012, когда сборная России проиграла Греции со счетом 0:1.
Если РФ будет необходимо добиться ослабления рубля, то для этого потребуется агрессивно наращивать импорт. Правительство может пойти на такой шаг, но пока не делает этого. Об этом 2 декабря заявил Максим Орешкин.