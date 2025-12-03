В Австралии пилот вертолета принял кокаин перед авиакатастрофой

Пилот Эшли Дженкинсон, погибший при столкновении двух вертолётов в Австралии, накануне принимал наркотическое средство. Речь идёт о кокаине, информирует издание Daily Mail.
Сообщается, что об этом рассказала невеста пилота Коша. Издание приводит слова девушки, которая утверждает, что накануне полёта она видела, как возлюбленный употребил кокаин, который он принёс на новогоднюю вечеринку. Мужчина объяснил, что он делает это из-за нервного срыва.
Напомним, речь идёт о катастрофе в январе 2023 года, когда в Австралии в районе восточного побережья в столкновении двух вертолетов погибли четыре человека и по меньшей мере 13 человек пострадали. Расследование аварии продолжается до сих пор.
Ранее сообщалось, что четверо погибли и трое пострадали при крушении вертолета в Дагестане.
Также сообщалось, что в США упал медицинский вертолет, находившиеся на борту получили серьезные ранения.