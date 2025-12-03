Россиянам с 1 января повысят страховые пенсии: кого это затронет

В России с 1 января произойдет повышение страховых пенсий на 7,6%. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Алексей Говырин, представляющий партию «Единая Россия».
«Страховые пенсии повысят в России с 1 января. Размер индексации — 7,6%», — рассказал депутат.
Говырин подчеркнул, что увеличение пенсий затронет всех получателей, в том числе работающих пенсионеров.
Напомним, согласно информации от Министерства труда, в 2026 году страховая пенсия по старости в среднем составит 27,1 тысячи рублей. Социальные пенсии будут увеличены на 6,8% с 1 апреля. Кроме того, в ведомстве сообщили, что максимальный размер пособия по беременности и родам возрастёт до 955,8 тысячи рублей.
Также глава Минтруда Антон Котяков рассказывал, что с 2026 года повышать пенсию власти будут дважды. С 1 февраля и с 1 апреля. В первом случае — на уровень инфляции предыдущего года. Во втором — на уровень дополнительных доходов бюджета Социального фонда России. Эта схема использовалась раньше — до 2016 года. Но после этого не применялась.