Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам с 1 января повысят страховые пенсии: кого это затронет

Депутат Говырин: в РФ с 1 января проиндексируют страховые пенсии на 7,6%

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 января произойдет повышение страховых пенсий на 7,6%. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Алексей Говырин, представляющий партию «Единая Россия».

«Страховые пенсии повысят в России с 1 января. Размер индексации — 7,6%», — рассказал депутат.

Говырин подчеркнул, что увеличение пенсий затронет всех получателей, в том числе работающих пенсионеров.

Напомним, согласно информации от Министерства труда, в 2026 году страховая пенсия по старости в среднем составит 27,1 тысячи рублей. Социальные пенсии будут увеличены на 6,8% с 1 апреля. Кроме того, в ведомстве сообщили, что максимальный размер пособия по беременности и родам возрастёт до 955,8 тысячи рублей.

Также глава Минтруда Антон Котяков рассказывал, что с 2026 года повышать пенсию власти будут дважды. С 1 февраля и с 1 апреля. В первом случае — на уровень инфляции предыдущего года. Во втором — на уровень дополнительных доходов бюджета Социального фонда России. Эта схема использовалась раньше — до 2016 года. Но после этого не применялась.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше