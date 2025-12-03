Орешкин перефразировал знаменитое высказывание Аршавина, отвечая на вопрос о курсе рубля

На реплику модератора сессии, первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, о сложности прогнозирования курса рубля и высокой цене ошибки для бизнеса, Орешкин отреагировал с иронией.
«Надо учиться прогнозировать», — заявил Орешкин.
Пьянов в ответ заметил, что прогнозировать стало трудно. Председатель совета директоров ПФК ЦСКА отреагировал на это высказывание слегка изменённой цитатой бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина.
«Если вы что-то не можете прогнозировать, это ваши проблемы», — сказал Орешкин, добавив, что призвав бизнес учиться делать это.
Ранее сообщалось, что министр финансов Антон Силуанов раскритиковал предложение Пьянова об установлении валютного коридора. Он подчеркнул, что для поддержания таких границ Центробанку потребуется активно вмешиваться в валютный рынок, что, по сути, нивелирует рыночное формирование курса национальной валюты. Силуанов отметил, что данная стратегия может привести к искажению реальной стоимости рубля и обесценить усилия по таргетированию инфляции, предпринимавшиеся в последние годы.
