Орешкин перефразировал знаменитое высказывание Аршавина, отвечая на вопрос о курсе рубля

Ранее сообщалось, что министр финансов Антон Силуанов раскритиковал предложение Пьянова об установлении валютного коридора. Он подчеркнул, что для поддержания таких границ Центробанку потребуется активно вмешиваться в валютный рынок, что, по сути, нивелирует рыночное формирование курса национальной валюты. Силуанов отметил, что данная стратегия может привести к искажению реальной стоимости рубля и обесценить усилия по таргетированию инфляции, предпринимавшиеся в последние годы.