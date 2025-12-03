Историк рассказал Life.ru о решительных предках Джареда Кушнера, которые оказались белорусскими партизанами

«Когда состоялось вторжение фашистской армии на территорию Советского Союза, а Гродно тогда уже был частью Советского Союза, то, конечно, часть людей, всех национальностей, уходили в леса. И никакого другого варианта для того, чтобы выжить, у них не было. То есть они все равно воевали с оружием. Они вынуждены были воевать, и они воевали. Они не считали себя жертвами. Хотя там тоже, конечно, были жертвы, и люди совершали побеги», — отметил Шишкин.