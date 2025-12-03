Историк рассказал Life.ru о решительных предках Джареда Кушнера, которые оказались белорусскими партизанами

«Когда состоялось вторжение фашистской армии на территорию Советского Союза, а Гродно тогда уже был частью Советского Союза, то, конечно, часть людей, всех национальностей, уходили в леса. И никакого другого варианта для того, чтобы выжить, у них не было. То есть они все равно воевали с оружием. Они вынуждены были воевать, и они воевали. Они не считали себя жертвами. Хотя там тоже, конечно, были жертвы, и люди совершали побеги», — отметил Шишкин.
По его словам, эта история носит героический характер, но проявление героизма зависело от личного выбора каждого. Особенно это касалось еврейского населения, которое в Белоруссии составляло значительную часть. Среди иудеев встречались разные стратегии выживания: часть людей соглашалась на роль жертвы, часть вступала в сопротивление, подчёркивает Шишкин.
«То, что родственники Кушнера, наверное, ушли в партизаны, это показывает, что они всё-таки были решительными людьми. И что они всё-таки предпочли с оружием в руках свою жизнь отстаивать, а не быть в тени и не прятаться», — подытожил историк.
Ранее Sputnik сообщил, что семья Джареда Кушнера — зятя Дональда Трампа — ведёт своё происхождение от белорусских партизан, которые до войны жили в Гродненской области. В декабре 1941 года Кушнеры оказались в гетто, откуда совершили массовый побег, и глава семьи Зейдель Кушнер с дочерями добрался до партизанского отряда. Там одна из дочерей, Рая Кушнер, познакомилась со своим будущим мужем Йозефом Берковичем, который перед эмиграцией в США взял фамилию Кушнер. Их сын Чарльз стал американским миллионером, а позднее — сватом Дональда Трампа после брака своего сына Джареда и Иванки Трамп. Сам Джаред Кушнер родился в штате Нью-Джерси в 1981 году.
Ранее Джаред Кушнер прибыл в Москву в составе американской делегации для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Кушнер участвовал в ряде внешнеполитических инициатив ещё во время первого срока Трампа, а теперь, по данным СМИ, играет расширенную роль в подготовке американской позиции по «мирному плану» Вашингтона.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.