Кадыров: ВС России уничтожили несколько ДРГ ВСУ в Харьковской области

Подразделения беспилотной авиации стрелкового батальона имени Шейха Мансура за короткий период провели ряд операций в Харьковской области, в ходе которых, по словам Рамзана Кадырова, были ликвидированы несколько украинских диверсионных групп, выведен из строя один из энергетических генераторов и уничтожен гексакоптер «Баба-Яга».
Как сообщил глава Чечни, бойцы под командованием Муслима Товзаева продолжают выполнять задачи в зоне СВО, используя квадрокоптеры для точечных ударов по силам противника и предотвращая их попытки закрепиться на значимых рубежах. Он отметил, что результаты последних вылетов позволили удержать контроль над важными участками местности.
Кадыров подчеркнул вклад командира подразделения и его бойцов, отметив их слаженность и эффективность. По его словам, действия батальона способствуют укреплению российских позиций и повышают уровень обороны на данном направлении.
Ранее Кадыров опубликовал кадры с уничтожения российскими войсками украинского расчёта АГС.