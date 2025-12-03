Ричмонд
Кадыров: ВС России уничтожили несколько ДРГ ВСУ в Харьковской области

Действия российских бойцов позволили удержать контроль над важными участками местности.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения беспилотной авиации стрелкового батальона имени Шейха Мансура за короткий период провели ряд операций в Харьковской области, в ходе которых, по словам Рамзана Кадырова, были ликвидированы несколько украинских диверсионных групп, выведен из строя один из энергетических генераторов и уничтожен гексакоптер «Баба-Яга».

Как сообщил глава Чечни, бойцы под командованием Муслима Товзаева продолжают выполнять задачи в зоне СВО, используя квадрокоптеры для точечных ударов по силам противника и предотвращая их попытки закрепиться на значимых рубежах. Он отметил, что результаты последних вылетов позволили удержать контроль над важными участками местности.

Кадыров подчеркнул вклад командира подразделения и его бойцов, отметив их слаженность и эффективность. По его словам, действия батальона способствуют укреплению российских позиций и повышают уровень обороны на данном направлении.

Ранее Кадыров опубликовал кадры с уничтожения российскими войсками украинского расчёта АГС.

