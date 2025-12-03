Кадыров: ВС России уничтожили несколько ДРГ ВСУ в Харьковской области

Подразделения беспилотной авиации стрелкового батальона имени Шейха Мансура за короткий период провели ряд операций в Харьковской области, в ходе которых, по словам Рамзана Кадырова, были ликвидированы несколько украинских диверсионных групп, выведен из строя один из энергетических генераторов и уничтожен гексакоптер «Баба-Яга».