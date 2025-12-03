Вице-спикер ГД предложил ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров

«В целях усиления социальной защиты и повышения качества жизни пенсионеров, а также укрепления семейных ценностей, прошу вас рассмотреть возможность инициации и проработки вопроса о введении специальной ежегодной выплаты — “Новогоднего капитала” для всех категорий пенсионеров, получателей страховых и социальных пенсий по старости, в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей», — сказано в документе.