Вице-спикер ГД предложил ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров

Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
«В целях усиления социальной защиты и повышения качества жизни пенсионеров, а также укрепления семейных ценностей, прошу вас рассмотреть возможность инициации и проработки вопроса о введении специальной ежегодной выплаты — “Новогоднего капитала” для всех категорий пенсионеров, получателей страховых и социальных пенсий по старости, в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей», — сказано в документе.
Согласно предложению, данная единовременная выплата в указанном размере, не подлежащая налогообложению, должна производиться всем гражданам России, получающим пенсию по старости, не позднее чем за две недели до 31 декабря года.
«Это позволит пенсионерам заблаговременно и комфортно спланировать свои праздничные расходы. Внедрение этой меры поддержки станет значимым шагом, продемонстрирует государственную заботу о старшем поколении и окажет положительное влияние на потребительскую активность в предпраздничный период», — считает вице-спикер Госдумы.