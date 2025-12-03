Ричмонд
Вице-спикер ГД предложил ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров

Вице-спикер Чернышов предложил ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести «Новогодний капитал» — ежегодную предновогоднюю выплату в размере 5 тысяч рублей для всех категорий пенсионеров.

Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.

«В целях усиления социальной защиты и повышения качества жизни пенсионеров, а также укрепления семейных ценностей, прошу вас рассмотреть возможность инициации и проработки вопроса о введении специальной ежегодной выплаты — “Новогоднего капитала” для всех категорий пенсионеров, получателей страховых и социальных пенсий по старости, в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей», — сказано в документе.

Согласно предложению, данная единовременная выплата в указанном размере, не подлежащая налогообложению, должна производиться всем гражданам России, получающим пенсию по старости, не позднее чем за две недели до 31 декабря года.

«Это позволит пенсионерам заблаговременно и комфортно спланировать свои праздничные расходы. Внедрение этой меры поддержки станет значимым шагом, продемонстрирует государственную заботу о старшем поколении и окажет положительное влияние на потребительскую активность в предпраздничный период», — считает вице-спикер Госдумы.

