«Елка желаний» и старт клиентской службы: в Перми готовятся встретить главу СКР

Ожидается, что в рамках визита Чирков примет участие в торжественном открытии флагманской клиентской службы СФР в Перми. Это новое пространство будет воплощать современные стандарты оказания государственных услуг, обеспечивая удобство и оперативность для жителей региона. Подготовительные работы на объекте находятся на завершающей стадии. Кроме того, глава СФР встретится с ветеранами специальной военной операции, чтобы обсудить вопросы доступности и своевременного оформления документов для получения положенных льгот. Также Чирков присоединится к всероссийской акции «Елка желаний», чтобы исполнить мечты нескольких юных пермяков.