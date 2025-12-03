Голикова назвала самые востребованные рабочие профессии в РФ

Самые востребованные рабочие профессии на рынке труда в России согласно прогнозу на долгую перспективу — швеи и сварщики. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
— Какие самые востребованные рабочие профессии на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи, — заявила она на награждении победителей Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в Кремлевском дворце.
Этот конкурс в 2025 году проходил в 14-й раз. В нем участвовали представители более тысячи компаний из 79 российских регионов, передает ТАСС.
Транспортные специальности набирают популярность в столичных колледжах. Об этом 26 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Студенты колледжей обучаются профессии на современном оборудовании, которым пользуются и городские работодатели. Программа обучения выстроена так, чтобы учащиеся погружались в профессию с первого курса.
В 2025 году сфера безопасности и права стала одной из самых востребованных у абитуриентов московских колледжей. Число первокурсников, решивших изучать правоохранительную деятельность, выросло почти на треть — до 1,4 тысячи ребят. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.