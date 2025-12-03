Голикова назвала самые востребованные рабочие профессии в РФ

В 2025 году сфера безопасности и права стала одной из самых востребованных у абитуриентов московских колледжей. Число первокурсников, решивших изучать правоохранительную деятельность, выросло почти на треть — до 1,4 тысячи ребят. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.