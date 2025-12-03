Раскрыта схема мошенников с «проверкой» качества воды

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая провести лабораторную проверку качества воды и замену счетчиков, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Жертве звонят ненастоящие сотрудники “Водоканала”, предлагая заменить счетчики с дальнейшей лабораторной проверкой качества воды. Затем они просят назвать код из сообщения», — говорится в материалах.
Отмечается, что после этого злоумышленники связываются с жертвой и уведомляют якобы о взломе аккаунта на сайте госуслуг. Как следует из материалов, затем мошенники звонят уже под видом сотрудников банка и убеждают перевести денежные средства на определенный счет, который на самом деле принадлежит преступникам.