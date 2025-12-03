Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омбудсмен Титова: воспитатели буллят малышей в детсадах, объясняя это усталостью

В Свердловской области воспитатели буллят подопечных детсадов, объясняя это своей усталостью и хамством ребятишек. Именно на травлю чаще всего жалуют в аппарат уполномоченного по защите прав детей в регионе. Причем нередко агрессорами выступают сотрудники образовательных учреждений. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Титова.

Татьяна Титова рассказала об итогах первого месяца работы на посту детского омбудсмена.

В Свердловской области воспитатели буллят подопечных детсадов, объясняя это своей усталостью и хамством ребятишек. Именно на травлю чаще всего жалуют в аппарат уполномоченного по защите прав детей в регионе. Причем нередко агрессорами выступают сотрудники образовательных учреждений. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Титова.

«Есть такие обращения, которые касаются отношений воспитателей к детям. Если мы говорим о взрослых — это чаще всего перегруз, копится усталость. Плюс дети разные. Они сейчас очень живые, не слушаются и не слышат», — высказал свое мнение Титова в эфире программы «Акцент» на канале ОТВ.

Ранее новый омбудсмен объяснила рост подростковой преступности в области увеличением числа детей, родившихся в период беби-бума. Титова подчеркивала важность «уводить детей с улицы» через секции и дополнительные занятия.

В беседе с журналистами она сообщила, что в данный момент на Среднем Урале ведется работа по созданию центра реабилитации для детей с зависимостями. Сейчас такое учреждение отсутствует.