МВД предупредило о новой схеме мошенников с проверкой качества воды

Мошенники используют новую схему для обмана россиян, представляясь сотрудниками «Водоканала». Как следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости, злоумышленники звонят гражданам и предлагают провести замену счётчиков воды с последующей лабораторной проверкой её качества.
В ходе разговора они просят жертву назвать код из SMS-сообщения, что позволяет им получить доступ к личным данным. Затем преступники связываются с пострадавшим повторно, уже под видом сотрудников банка, и сообщают о якобы произошедшем взломе аккаунта на портале госуслуг.
Под этим предлогом они убеждают человека перевести денежные средства на «безопасный» счёт, который на самом деле контролируется мошенниками.
Ранее в Госдуме предупредили россиян о росте мошенничества с инвестициями в сферу ИИ.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.