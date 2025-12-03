МВД предупредило о новой схеме мошенников с проверкой качества воды

В ходе разговора они просят жертву назвать код из SMS-сообщения, что позволяет им получить доступ к личным данным. Затем преступники связываются с пострадавшим повторно, уже под видом сотрудников банка, и сообщают о якобы произошедшем взломе аккаунта на портале госуслуг.