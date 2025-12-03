Ричмонд
МВД предупредило о новой схеме мошенников с проверкой качества воды

Мошенники используют новую схему для обмана россиян, представляясь сотрудниками «Водоканала».

Мошенники используют новую схему для обмана россиян, представляясь сотрудниками «Водоканала». Как следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости, злоумышленники звонят гражданам и предлагают провести замену счётчиков воды с последующей лабораторной проверкой её качества.

В ходе разговора они просят жертву назвать код из SMS-сообщения, что позволяет им получить доступ к личным данным. Затем преступники связываются с пострадавшим повторно, уже под видом сотрудников банка, и сообщают о якобы произошедшем взломе аккаунта на портале госуслуг.

Под этим предлогом они убеждают человека перевести денежные средства на «безопасный» счёт, который на самом деле контролируется мошенниками.

Ранее в Госдуме предупредили россиян о росте мошенничества с инвестициями в сферу ИИ.

