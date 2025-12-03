Над небом Саратовской области уничтожили несколько украинских БПЛА

В Саратовской области ликвидированы БПЛА.
Над территорией Петровского района Саратовской области ликвидированы беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«Над Петровским районом ликвидированы БПЛА. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», — написал глава Саратовской области в официальном telegram-канале.
