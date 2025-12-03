Нужно ли удалять миндалины у детей: врач назвал главную ошибку родителей

Зимой у детей начинаются простуды и больное горло, и некоторые родители сразу думают об операции по удалению миндалин. Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог медицинской компании СберЗдоровье Калсын Гамзатов рассказал KP.RU, почему врачи не любят удалять гланды у детей.
«Дело в том, что в детстве небные миндалины участвуют в формировании иммунитета, поэтому их обычно не удаляют полностью, а подрезают. Часто это проводится вместе с удалением аденоидов», — пояснил специалист.
По его словам, радикальная операция нужна только тогда, когда воспаления возникают слишком часто, сопровождаются пробками или уже приводили к гнойным осложнениям. Здоровье миндалин, отметил врач, во многом зависит от качественной гигиены полости рта и полноценного питания. Отдельные заболевания ЖКТ тоже могут способствовать развитию проблем.
Специалист напомнил, что важно соблюдать гигиену полости рта и обращаться к врачу при первых симптомах болезни. Запущенный тонзиллит опасен и для детей, и для взрослых, а при слабом иммунитете может быть даже смертельно опасным.
Ранее отоларинголог Борис Старосветский напомнил, что главная опасность ангины — ее возможные осложнения. По словам врача, такие последствия могут сохраниться на всю жизнь.