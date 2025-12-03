Нужно ли удалять миндалины у детей: врач назвал главную ошибку родителей

По его словам, радикальная операция нужна только тогда, когда воспаления возникают слишком часто, сопровождаются пробками или уже приводили к гнойным осложнениям. Здоровье миндалин, отметил врач, во многом зависит от качественной гигиены полости рта и полноценного питания. Отдельные заболевания ЖКТ тоже могут способствовать развитию проблем.