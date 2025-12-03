Ричмонд
В России расширили перечень сильнодействующих веществ, туда внесли жиросжигатели

Спортивные жиросжигающие добавки и стероиды попали в список сильнодействующих веществ в РФ.

Источник: Комсомольская правда

В России расширен список сильнодействующих веществ, в него попал ряд препаратов и добавок, которые рекламируются на маркетплейсах как средства, способствующие сбросу лишнего веса. Соответствующие изменения внесены в список кабмином.

Речь идёт, в частности, о добавках Реверол и Рекардин, а также препаратах Масторин и Тестолон. Кроме того, в список добавили стероид Андростанол и препарат Лигандрол, они уже относятся к запрещённым для использования в спорте.

Напомним, за незаконный оборот вошедших в список препаратов установлена уголовная ответственность.

О том, как Роскачество проверило рынок БАДов и выявило на маркетплейсах более 400 товаров с токсичными веществами, наркотики, яды и витамины с передозировкой, читайте здесь на KP.RU.

Ранее токсиколог Водовозов предупредил, что БАДы содержат лекарственные препараты в запредельных дозах.

Тем временем более пяти тысяч капсул сильнодействующих препаратов изъяли из аптеки в Адлере, их продавали без рецептов.