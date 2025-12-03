«Лента» проиграла спор в суде за логотип бывшей пермской сети «Семья»

«Суд указал, что логотип с зеленым человечком фактически не применяется новым владельцем бренда и потому подлежит досрочному прекращению охраны», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Истец настаивал, что отсутствие реального использования знака в торговле дает основания снять с него правовую защиту и освободить обозначение для других игроков рынка.