Юрист Лайпанова: пенсию россиян могут взыскать за долги

При этом нельзя взыскивать с пенсии выплаты по потере кормильца, единовременные выплаты пенсионерам, а также компенсации по уходу за инвалидами. В большинстве случаев с пенсии разрешено удерживать не более половины суммы. Но при долгах по алиментам, а также при компенсациях за вред здоровью и в связи с потерей кормильца размер удержаний может достигать 70%.