Юрист Лайпанова: пенсию россиян могут взыскать за долги

Пенсию россиян могут частично взыскивать за долги. Удержания с таких выплат допускаются законом, но только в установленных пределах и под контролем судебных приставов. Об этом рассказала старший юрист Национальной юридической компании «Митра» Зульфия Лайпанова.

Россиянам объяснили, какие суммы судебные приставы могут удержать с пенсии.

«По закону пенсия относится к доходам гражданина, поэтому приставы имеют право обращать на нее взыскание по статьям 99 и 101 Ф3 “Об исполнительном производстве”. Однако закон строго ограничивает размер удержаний», — процитировало слова Лайпановой агентство «Прайм».

Также Лайпанова уточнила, что арест и удержания могут распространяться на страховую и государственную пенсию по старости и инвалидности, а также на накопительную пенсию. Под взыскание попадают надбавки за выслугу лет и иные доплаты к пенсии, если они включены в общий доход гражданина.

При этом нельзя взыскивать с пенсии выплаты по потере кормильца, единовременные выплаты пенсионерам, а также компенсации по уходу за инвалидами. В большинстве случаев с пенсии разрешено удерживать не более половины суммы. Но при долгах по алиментам, а также при компенсациях за вред здоровью и в связи с потерей кормильца размер удержаний может достигать 70%.

Как сообщало URA.RU ранее, в России с 1 ноября вступили в силу обновленные положения, согласно которым отдельные категории долгов с физлиц и самозанятых теперь взыскиваются без необходимости судебного разбирательства. Новые правила, в частности, касаются процедуры взыскания налоговой задолженности.