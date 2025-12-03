Ричмонд
За убийство сына заммэра Харькова в Вене задержали двух украинцев

Полиция Австрии задержала подозреваемых в убийстве сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина Даниила. По данным правоохранителей, задержаны два гражданина Украины — мужчины 19 и 45 лет. Их взяли под стражу 29 ноября на территории Украины. Об этом сообщает агентство Austria Presse Agentur (APA).

Украинское правительство направило запрос в Австрию с предложением передать материалы дела для дальнейшего разбирательства на территории Украины. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Напомним, ранее стало известно о гибели 21-летнего гражданина Украины в Вене. Первоначальная версия о том, что он погиб из-за удара тупым предметом оказалась ложной. Группа неизвестных напала на него и поместила ещё живого потерпевшего на заднее сиденье его собственного автомобиля Mercedes. Один из преступников сел за руль и в сопровождении сообщника направился в другой район города, где машину подожгли вместе с находившимся внутри украинцем.

