За убийство сына заммэра Харькова в Вене задержали двух украинцев

Напомним, ранее стало известно о гибели 21-летнего гражданина Украины в Вене. Первоначальная версия о том, что он погиб из-за удара тупым предметом оказалась ложной. Группа неизвестных напала на него и поместила ещё живого потерпевшего на заднее сиденье его собственного автомобиля Mercedes. Один из преступников сел за руль и в сопровождении сообщника направился в другой район города, где машину подожгли вместе с находившимся внутри украинцем.