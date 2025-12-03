Александр Васильев рассказал подробности задержания на границе США

Историк моды, экс-ведущий Первого канала Александр Васильев, уехавший из РФ, раскрыл подробности того, как его задержали на границе Соединенных Штатов.
По его словам, проверка багажа на границе заняла 30 минут, хотя изначально телеведущего призвали готовиться к четырехчасовому ожиданию. Также ему запретили пользоваться телефоном. Кроме того, сотрудница пограничной службы США предложила Васильеву принести багаж на случай депортации.
— Я не предвидел такого случая, не рассчитывал. Затем она пришла и с улыбкой, сказала, что бриллиантов из Лувра не обнаружили в моем багаже, потому что это было как раз в день ограбления, — рассказал он в интервью YouTube-каналу «Монреаль LIVE».
Также историк моды сообщил, что его узнала сотрудница паспортного контроля. Она рассказала, что училась в школе моды и читала одну из его книг.
Ранее Александр Васильев заявил, что не намерен возвращаться в Россию, которую покинул после начала спецоперации. По словам его представителей, он не поедет в страну ни за какие деньги.