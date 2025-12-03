Водители в Екатеринбурге смогут оплачивать парковку позже: что известно про новую систему

Помимо внедрения постоплаты, депутаты предложили рассмотреть возможность введения льготных ставок для многодетных семей и продажи абонементов. По данным местных властей, с июля по октябрь текущего года в Екатеринбурге было собрано почти 48 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку, что превышает суммы, полученные в двух предыдущих годах.