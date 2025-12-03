Ричмонд
ГАИ задержала в Хабаровском крае водителя с документами гражданина Эквадора

Инспекторы остановили машину из-за не пристёгнутого ремнём водителя.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Солнечном районе сотрудники ДПС остановили водителя с поддельными водительскими правами, принадлежащими гражданину Эквадора, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

38-летнего водителя остановили на дороге в поселке Хурмули из-за не пристегнутого ремня безопасности. Во время оформления протокола его водительское удостоверение вызвало сомнения у полицейских. Документ проверили по базам данных, и выяснилось, что он принадлежит гражданину Эквадора с видом на жительство в России. А сам водитель, как выяснилось, права никогда не получал и в автошколе не учился.

Мужчина признался, что документ поддельный и он купил его в интернете за 30 тысяч рублей.

— Возбуждено уголовное дело о подделке документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Также на водителя составлен административный протокол за управление автомобилем лицом, не имеющим права управления транспортным средством (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее водителя из Советской Гавани лишили прав из-за диагностированной алкогольной зависимости.