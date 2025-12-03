ГАИ задержала в Хабаровском крае водителя с документами гражданина Эквадора

38-летнего водителя остановили на дороге в поселке Хурмули из-за не пристегнутого ремня безопасности. Во время оформления протокола его водительское удостоверение вызвало сомнения у полицейских. Документ проверили по базам данных, и выяснилось, что он принадлежит гражданину Эквадора с видом на жительство в России. А сам водитель, как выяснилось, права никогда не получал и в автошколе не учился.