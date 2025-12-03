Запущенную часть Покровского парка Владивостока привели в порядок

Во Владивостоке привели в порядок часть Покровского парка, расположенную рядом с остановкой общественного транспорта. Там появилась новая пешеходная тропа и небольшая зелёная зона на месте давно обветшавших, а затем снесённых строений. Постройки снесли в начале года, после чего участок несколько месяцев выглядел заброшенным.