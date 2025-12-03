Запущенную часть Покровского парка Владивостока привели в порядок

Во Владивостоке привели в порядок часть Покровского парка, расположенную рядом с остановкой общественного транспорта. Там появилась новая пешеходная тропа и небольшая зелёная зона на месте давно обветшавших, а затем снесённых строений. Постройки снесли в начале года, после чего участок несколько месяцев выглядел заброшенным.
Долгие годы рядом с главным входом впритык друг к другу теснились киоск и вытянутое кирпичное здание, обшитое сайдингом. Когда‑то в киоске работала аптека, а в основном помещении располагались офисы и кафе. В конце 2024 года территорию закрыли забором, затем постройки разобрали.
Сейчас площадку выровняли, проложили дорожку из брусчатки и посадили деревья, кустарники и многолетники, дополнив их декоративным камнем. По данным муниципального предприятия «Зелёный Владивосток», в посадках использовали горные и могильные сосны, гортензии, форзиции, сирень и другие растения, которые по мере роста должны сделать вход в Покровский парк более уютным и привлекательным.