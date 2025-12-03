Ричмонд
Онищенко рассказал, когда в регионах ожидается пик заболеваемости гриппом

Онищенко: пик заболеваемости гриппом в РФ ожидается в третьей декаде декабря.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Некоторые регионы России переступят порог заболеваемости гриппом уже в последнюю десятидневку декабря, период наибольшего подъема придется на середину января, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Обстановка по гриппу в России находится в пределах среднемноголетних параметров, но идет в рост», — сказал Онищенко.

По его словам, в ближайшее время ситуация с заболеваемостью гриппом «не раскрутится», потому что для цепной реакции нужно время.

«Это будет в третьей декаде декабря — некоторые регионы переступят порог (заболеваемости гриппом — ред.). Уже были попытки в Якутии, были попытки в Бурятии, но все начнется, самый основной подъем начнется после школьных зимних каникул, потому что школьники разъедутся», — добавил Онищенко.

Он уточнил, что во время длинных новогодних каникул россияне могут отправиться за рубеж и оттуда «что-нибудь привезти».