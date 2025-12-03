Онищенко рассказал, когда в регионах ожидается пик заболеваемости гриппом

«Это будет в третьей декаде декабря — некоторые регионы переступят порог (заболеваемости гриппом — ред.). Уже были попытки в Якутии, были попытки в Бурятии, но все начнется, самый основной подъем начнется после школьных зимних каникул, потому что школьники разъедутся», — добавил Онищенко.