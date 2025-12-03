Песков назвал неактуальным новогоднее перемирие в зоне спецоперации

Речи о новогоднем перемирии в зоне спецоперации пока не идет. Об этом в среду, 3 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Пока об этом речи не шло, сейчас идет совсем другой процесс, — сказал он в ответ на вопрос РИА Новости, предложит ли Россия новогоднее перемирие в зоне СВО.
РФ получила еще четыре документа помимо первоначального мирного плана президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом 3 декабря сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Россия получила документ из 27 пунктов, при этом работы над формировками и дискуссий с американской стороной не было. Все варианты мирного плана Штатов обсуждались на встрече.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с американской делегацией сообщил, что Россия с чем-то может согласиться в рамках плана Соединенных Штатов по Украине. Об этом также рассказал Юрий Ушаков. Еще он назвал данную встречу полезной и конструктивной.
Переговоры Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером были «продуктивными». Об этом ранее сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.