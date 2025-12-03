Ричмонд
«Тёплый приём» проходит в Хабаровске

Помочь гуманитарному складу может каждый желающий.

Источник: AmurMedia

AmurMedia, 3 декабря. Наступила зима, а это традиционное время обращения на гуманитарный склад Хабаровской епархии бездомных людей, которые приходят согреться, одеться и поесть горячей пищи, сообщает отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Каждому бездомному сотрудники склада выдают одежду, обувь и питание: что-то, что можно без труда приготовить, чай, иногда (когда есть) сладости.

«Этому направлению деятельности много лет, оно органично выходит на первый план каждую зиму — пришел человек плохо одетый и голодный, надо ему что-то дать. Но всё это делается от пожертвований — то, что приносят на склад обычные люди, есть и те, кто поддерживает это направление деньгами — кто-то много лет, кто-то только начал», — говорится в сообщении.

К этому доброму делу, от которого порой, без преувеличений, зависит жизнь человека, может присоединиться каждый! Для этого необходимо принести на гуманитарный склад:

  • зимнюю одежду и обувь (особо востребована мужская)
  • продукты быстрого приготовления (порционные лапша / сухая «картошка», каша в консерве)
  • чай, сладости.

Адрес гуманитарного склада: г. Хабаровск ул. Воронежская, 49а (в белом здании на территории Елизаветинского храма).