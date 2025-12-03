«Тёплый приём» проходит в Хабаровске

«Этому направлению деятельности много лет, оно органично выходит на первый план каждую зиму — пришел человек плохо одетый и голодный, надо ему что-то дать. Но всё это делается от пожертвований — то, что приносят на склад обычные люди, есть и те, кто поддерживает это направление деньгами — кто-то много лет, кто-то только начал», — говорится в сообщении.