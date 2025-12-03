На трассе «Байкал», где ранее образовалась пробка, восстановили движение

Во вторник в упрдор «Южный Байкал» сообщили, что движение легкового транспорта идет без затруднений, однако есть некоторые сложности для грузовиков. Позднее МЧС России сообщило, что на участке федеральной трассы «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области в сторону Бурятии скопилось около 350 грузовиков, развернуты три подвижных пункта обогрева и питания в Иркутской области, три стационарных пункта обогрева и один мобильный пункт обогрева на базе «КамАЗа» на территории Бурятии. Во вторник с 12.00 (7.00 мск) ограничивалось движение большегрузов на участке трассы с 100 километра (поселок Култук, Иркутская область) до 356 километра (отворот на село Кабанск, Бурятия).