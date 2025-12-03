В Новосибирске снизилось количество жалоб на бездомных собак

В 2024 году жители Новосибирска направили в городскую администрацию 138 обращений по поводу отлова собак. В 2025 году число жалоб сократилось, сообщили Горсайту в пресс-службе муниципалитета.
Больше всего обращений поступило из Ленинского (19) и Октябрьского (14) районов.
С вопросами по отлову бездомных животных горожане также обращались в ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве отметили, что всего в 2025 году зафиксировано 48 заявлений о нападениях собак, тогда как в 2024 году их было 64. Наибольшее количество заявлений поступило от жителей Кировского и Калининского районов.
В регионе усиливают контроль за бездомными животными. Власти подготовили законопроект, который предусматривает мониторинг и регулирование ситуации с безнадзорными питомцами, что позволит повысить безопасность жителей. Документ также даёт возможность вводить режим экстраординарной ситуации при угрозе для населения. Особое внимание уделяется общественному контролю со стороны зоозащитных организаций.