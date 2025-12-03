В Новосибирске снизилось количество жалоб на бездомных собак

С вопросами по отлову бездомных животных горожане также обращались в ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве отметили, что всего в 2025 году зафиксировано 48 заявлений о нападениях собак, тогда как в 2024 году их было 64. Наибольшее количество заявлений поступило от жителей Кировского и Калининского районов.