Пермский агроном стал призером федерального конкурса «Лучший по профессии—2025»

Агроном из Прикамья Павел Тетерин стал призером федерального проекта «Лучший по профессии—2025». Церемония награждения прошла в стенах Кремлевского Дворца, передает пресс-служба Минсельхоза России.

Имена победителей и призеров огласили в Москве.

«Конкурс “Лучший по профессии”, номинация “Агроном”. Третье место — Павел Тетерин (Пермский край)», — указано в telegram-канале ведомства.

Награды победителям и призерам вручала министр Оксана Лут. По данным организаторов, в этом году в конкурсную программу впервые включены сразу четыре специальные категории: для агрономов, овощеводов, зоотехников и механизаторов.