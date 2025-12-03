Пермский агроном стал призером федерального конкурса «Лучший по профессии—2025»

Имена победителей и призеров огласили в Москве.
Агроном из Прикамья Павел Тетерин стал призером федерального проекта «Лучший по профессии—2025». Церемония награждения прошла в стенах Кремлевского Дворца, передает пресс-служба Минсельхоза России.
«Конкурс “Лучший по профессии”, номинация “Агроном”. Третье место — Павел Тетерин (Пермский край)», — указано в telegram-канале ведомства.
Награды победителям и призерам вручала министр Оксана Лут. По данным организаторов, в этом году в конкурсную программу впервые включены сразу четыре специальные категории: для агрономов, овощеводов, зоотехников и механизаторов.