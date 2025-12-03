В ГД внесут проект об увеличении компенсации на оплату ЖКХ для инвалидов

«Инвалидам, как и родителям с детьми-инвалидами, нужны средства на лечение, лекарства, реабилитацию… Считаю, что введение 80% льготы на оплату ЖКХ и капремонта не только решит часть финансовых проблемы граждан, но и укрепит их доверие к системе социальной защиты в нашей стране», — сказал Миронов РИА Новости.