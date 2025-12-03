Листвянка вошла в рейтинг самых дорогостоящих направлений для отдыха в декабре

Как сообщает пресс-служба сервиса бронирования гостиниц и квартир «ТВИЛ» (12+), лидером стал адыгейский курорт Хамышки, где средняя стоимость ночи проживания составляет 22281 рублей. На втором месте Эссойла в Карелии, а на третьем — Абрау-Дюрсо.