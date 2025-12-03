Листвянка вошла в рейтинг самых дорогостоящих направлений для отдыха в декабре

IrkutskMedia, 3 декабря. Листвянка вошла в рейтинг самых дорогостоящих туристических направлений в России для отдыха в декабре. Средняя стоимость ночи проживания там — 9,6 тысячи рублей.
Как сообщает пресс-служба сервиса бронирования гостиниц и квартир «ТВИЛ» (12+), лидером стал адыгейский курорт Хамышки, где средняя стоимость ночи проживания составляет 22281 рублей. На втором месте Эссойла в Карелии, а на третьем — Абрау-Дюрсо.
Листвянка, в свою очередь, расположилась на седьмой строчке рейтинга. Средняя стоимость ночи проживания в поселке составляет 9667 рублей.
Ранее агентство сообщало, что 74% жителей России планируют путешествовать по стране при выходе на пенсию. В число популярных направлений вошел Байкал, куда планируют отправиться 41% опрошенных.