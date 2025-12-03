Прокуратура заставила отремонтировать машины скорой помощи в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре после вмешательства прокуратуры были срочно отремонтированы автомобили скорой медицинской помощи, в которых отсутствовали или были неисправны ремни безопасности. Поводом для проверки стало обращение матери несовершеннолетнего пациента, которая в сентябре 2025 года обратила внимание на опасную ситуацию. Во время транспортировки ее ребенка в больницу выяснилось, что в салоне спецмашины не было оборудовано место для безопасной перевозки пациента, что создавало дополнительный риск для его здоровья и жизни. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Прокуратура города совместно со специалистами ГАИ провела внеплановую проверку и выявила системные нарушения. Оказалось, что в ряде автомобилей станции скорой помощи ремни безопасности либо отсутствовали физически, либо были неработоспособны. Это грубейшее нарушение правил эксплуатации медицинского транспорта, который должен обеспечивать максимальную безопасность для ослабленных и травмированных людей. Прокурор внес представление руководству Комсомольской станции скорой медицинской помощи, потребовав немедленного устранения недостатков.
После этого все проблемные автомобили были незамедлительно направлены в ремонтно-эксплуатационную службу. Ответственный за техническое состояние машин сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности. На данный момент спецсредства полностью укомплектованы и исправны: установлены рабочие ремни безопасности, заменены кресла в медицинском салоне, а также появились специальные приспособления для надежной фиксации пациентов на носилках и креслах-каталках. Теперь скорая помощь в городе соответствует всем требованиям безопасности.