Прокуратура заставила отремонтировать машины скорой помощи в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре после вмешательства прокуратуры были срочно отремонтированы автомобили скорой медицинской помощи, в которых отсутствовали или были неисправны ремни безопасности. Поводом для проверки стало обращение матери несовершеннолетнего пациента, которая в сентябре 2025 года обратила внимание на опасную ситуацию. Во время транспортировки ее ребенка в больницу выяснилось, что в салоне спецмашины не было оборудовано место для безопасной перевозки пациента, что создавало дополнительный риск для его здоровья и жизни. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".