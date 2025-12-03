Ричмонд
Ветеранам СВО помогают открыть свой бизнес в Красноярском крае

В ходе обучения участники под руководством опытных наставников разработают идеи для запуска бизнеса, составят и протестируют свои первые бизнес-планы.

Источник: Правительство Красноярского края

В Красноярске началось обучение первой группы предпринимателей по новой программе «СВОй бизнес», направленной на развитие собственного дела среди участников СВО и членов их семей. К интенсивному пятидневному курсу приступили 27 человек, сообщили в правительстве Красноярского края.

В ходе обучения участники под руководством опытных наставников разработают идеи для запуска бизнеса, составят и протестируют свои первые бизнес-планы. Программа также включает трек «СВОй своим», где успешные предприниматели поделятся личным опытом старта, принятия ключевых решений и преодоления трудностей.

«Убежден, что в этой аудитории абсолютное большинство тех, кто способен успешно начать свое дело. Этот курс — главный, первый шаг», — отметил на открытии председатель Правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

Проект реализуется на площадке центра «Мой бизнес» при поддержке Агентства развития МСП края, партии «Единая Россия», «Опора России» и Корпорации МСП. Участники программы могут получить комплексную поддержку в рамках национальных проектов, а также специальные меры господдержки для ветеранов СВО на открытие дела в размере от 470 до 650 тысяч рублей.

Консультации по программам поддержки предпринимателей доступны в региональном центре «Мой бизнес» по телефону 8−800−234−01−24. Подробная информация также размещена на портале «Vаша Zанятость».

