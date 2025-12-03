Врач назвала реальную причину задержки речи у детей

Мультфильмы все чаще становятся «няней» для младенцев, и это уже отражается на темпах речевого развития. Настоящий вред детям приносит вовсе не белый шум, а отсутствие живого общения, которое раньше было естественной частью их бодрствования. Об этом KP.RU рассказала невролог-сомнолог Ирина Завалко.
«Эксперты, в частности Американская Академия педиатрии, связывают увеличение частоты задержки речевого развития, и в целом более медленное освоение речи современными детьми не с использованием белого шума во время сна, а с тем, что родители предпочитали включать им мультики или музыку вместо живого общения во время бодрствования», — отметила Завалко.
Специалист подчеркнула, что доказательств вреда белого шума при кратковременном использовании нет. А вот тишина в доме и минимальное количество разговоров со взрослыми действительно могут замедлить развитие речи. Ведь дети на протяжении всей истории человечества росли среди природных звуков и постоянного общения.
По словам врача, лучшее, что могут сделать родители, — больше разговаривать с ребенком и давать ему активный речевой опыт. Тогда даже если малыш засыпает под белый шум, его развитие будет идти естественным и здоровым образом.
Ранее логопед Ольга Братанова заявила, что ссоры в семье также могут тормозить развитие речи у ребенка. На детей могут повлиять также болезни матери во время беременности.