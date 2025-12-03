Врач назвала реальную причину задержки речи у детей

«Эксперты, в частности Американская Академия педиатрии, связывают увеличение частоты задержки речевого развития, и в целом более медленное освоение речи современными детьми не с использованием белого шума во время сна, а с тем, что родители предпочитали включать им мультики или музыку вместо живого общения во время бодрствования», — отметила Завалко.