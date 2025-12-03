Информационный центр Следственного комитета заработал в Приморье

Представительство Информационного центра СК России создано в следственном управлении СКР по Приморскому краю по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, сообщила пресс-служба краевого Следкома.
«Главными задачами Информационного центра следственного управления являются обеспечение открытости и доступности ведомства, а также формирование системы оперативной связи с населением для прямого диалога с гражданами», — говорится в сообщении.
На должность инспектора по взаимодействию с общественностью через электронные каналы связи назначена капитан юстиции Альбина Иванова.
Жители Приморья могут направлять свои вопросы и обращения в Информационный центр через официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (18+).