Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Информационный центр Следственного комитета заработал в Приморье

Теперь жители края могут напрямую задавать вопросы следственным органам через соцсети.

Источник: PrimaMedia.ru

Представительство Информационного центра СК России создано в следственном управлении СКР по Приморскому краю по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, сообщила пресс-служба краевого Следкома.

«Главными задачами Информационного центра следственного управления являются обеспечение открытости и доступности ведомства, а также формирование системы оперативной связи с населением для прямого диалога с гражданами», — говорится в сообщении.

На должность инспектора по взаимодействию с общественностью через электронные каналы связи назначена капитан юстиции Альбина Иванова.

Жители Приморья могут направлять свои вопросы и обращения в Информационный центр через официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (18+).