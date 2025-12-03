Ричмонд
Гай Германика на фоне скандала посоветовала Долиной «снять корону»

Режиссер Валерия Гай Германика высказалась, что отмена народной артистки РФ Ларисы Долиной означает окончание эпохи «вседозволенности советских звезд».

По ее мнению, сейчас неприкасаемость известных личностей не работает так, как раньше.

— Артист был над толпой. И вдруг выяснилось, что ответственность догоняет каждого, кто привык жить в режиме «я всегда прав по умолчанию». Мир держал их на руках слишком долго. Руки устали, — написала она в Telegram-канале.

Режиссер отметила, что сейчас настало время для тех, «кто может снять корону и остаться человеком».

Полина Лурье, которая купила квартиру в Москве у Ларисы Долиной, обратилась в Верховный суд России с просьбой вернуть ей законно приобретенную недвижимость. Об этом 2 декабря сообщила ее адвокат Светлана Свириденко.

27 ноября Второй кассационный суд не удовлетворил жалобу Лурье и подтвердил право собственности Долиной на квартиру в Хамовниках. Заседание, посвященное жалобе, прошло в закрытом режиме.

«Вечерняя Москва» рассказала, как злоумышленники попытались «забрать» квартиру у Долиной и как мошенники хотели завладеть ее недвижимостью, расположенной в других странах.

Такая схема даже получила свое название — «эффект Долиной». Что это за феномен и как он изменил рынок недвижимости, разбиралась «Вечерняя Москва».