Глава Саратовской области Бусаргин сообщил об уничтожении БПЛА над регионом

Дроны были сбиты над Петровским районом Саратовской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные сбили украинские беспилотники в небе над Саратовской областью, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«Над Петровским районом ликвидированы БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что, согласно предварительным данным, никто не пострадал. Бусаргин добавил, что к местам падения фрагментов дронов направлены экстренные службы.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь с 1 на 2 декабря силы ПВО обезвредили в небе над российскими регионами 45 украинских БПЛА. Над Брянской областью были уничтожены 14 беспилотников, над Кубанью — восемь, над Крымом — шесть, над Волгоградской — пять, над Чечней — четыре, над Ростовской — два. Помимо этого, над акваторией Чёрного моря военные сбили три дрона, над Липецкой, Тверской и Орловской областями — по одному.

