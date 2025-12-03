Глава Саратовской области Бусаргин сообщил об уничтожении БПЛА над регионом

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь с 1 на 2 декабря силы ПВО обезвредили в небе над российскими регионами 45 украинских БПЛА. Над Брянской областью были уничтожены 14 беспилотников, над Кубанью — восемь, над Крымом — шесть, над Волгоградской — пять, над Чечней — четыре, над Ростовской — два. Помимо этого, над акваторией Чёрного моря военные сбили три дрона, над Липецкой, Тверской и Орловской областями — по одному.