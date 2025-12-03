Вице-спикер ГД Чернышов предложил ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил ввести так называемый новогодний капитал — ежегодную предновогоднюю выплату в размере пяти тысяч рублей для всех пенсионеров.
По его словам, эта выплата не будет подлежать налогообложению и должна производиться не позднее чем за две недели до 31 декабря.
Он отметил, что такая инициатива позволит пенсионерам заблаговременно и комфортно спланировать свои праздничные расходы.
— Внедрение данной меры поддержки станет значимым шагом, продемонстрирует заботу государства о старшем поколении и окажет положительное влияние на потребительскую активность в предпраздничный период, — цитирует Чернышова РИА Новости.
В следующем году российских пенсионеров ожидает значительное увеличение размеров пособий. Депутат Госдумы РФ Алексей Говырин подробно объяснил порядок предстоящего повышения пенсий. Уже с 1 января страховые пенсии вырастут на 7,6 процента, затронув всех получателей, включая трудоустроенных пожилых людей. Средняя сумма страховых пенсий увеличится до 27 тысяч рублей.