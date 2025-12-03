В Новосибирской области льготники получат две выплаты в декабре

Льготники могут выбирать между натуральным соцпакетом (лекарства, санаторное лечение, бесплатный проезд) и денежной компенсацией — размер выплаты зависит от выбранного варианта. Тем, кто отказался от набора соцуслуг, перечислят денежный эквивалент, поэтому сумма может быть выше.