Михаил Котюков: задача всей системы образования — выявить таланты, помочь раскрыться и реализоваться

Для формирования у подрастающего поколения востребованных цифровых навыков в Красноярске и Норильске созданы центры «IT-куб». Ежегодно в каждом из них обучается более 400 школьников по программам, разработанным вместе с лидерами IT-сферы. Ребята осваивают программирование на Python, азы кибербезопасности и работы с большими данными, создание мобильных приложений, технологии виртуальной и дополненной реальности. Только за последние пять лет воспитанники «Кванториумов» и «IT-кубов» более 90 раз занимали первые места на международных и всероссийских конкурсах, олимпиадах и хакатонах, успешно представляя Красноярский край. В крае активно развивается собственная концепция выявления, поддержки и развития способностей детей и молодежи. Итоги ее реализации в этом году обсудили на заседании совета под председательством Губернатора.