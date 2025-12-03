Михаил Котюков: задача всей системы образования — выявить таланты, помочь раскрыться и реализоваться

Качественное инженерное образование доступно и школьникам в районах края. Для этого действует сеть учреждений в Красноярске, Ачинске, Норильске, работает передвижной «Кванториум». Это соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети» в части создания новых мест для допобразования, поддержки одаренных детей и развития технического творчества.
Каждый учебный год в красноярском детском технопарке занимаются 1300 школьников от 8 до 17 лет.
Для формирования у подрастающего поколения востребованных цифровых навыков в Красноярске и Норильске созданы центры «IT-куб». Ежегодно в каждом из них обучается более 400 школьников по программам, разработанным вместе с лидерами IT-сферы. Ребята осваивают программирование на Python, азы кибербезопасности и работы с большими данными, создание мобильных приложений, технологии виртуальной и дополненной реальности. Только за последние пять лет воспитанники «Кванториумов» и «IT-кубов» более 90 раз занимали первые места на международных и всероссийских конкурсах, олимпиадах и хакатонах, успешно представляя Красноярский край. В крае активно развивается собственная концепция выявления, поддержки и развития способностей детей и молодежи. Итоги ее реализации в этом году обсудили на заседании совета под председательством Губернатора.
Большое внимание было уделено развитию системы дополнительного образования детей дошкольного возраста. Так, в регионе выросло количество детских садов с лицензиями на дополнительные программы, а за счет модернизации материальной базы увеличилось количество дополнительных общеразвивающих программ для детей до 7 лет. Увеличилось число специализированных классов: разработка основной общеобразовательной программы в таких классах организована школами по согласованию с вузами-партнерами, также совместно формируются программы курсов по выбору и дополнительного образования. В сотрудничестве с Университетом Решетнёва идет процесс создания трех опорных школ.
Сформирован электронный сетевой календарь образовательных событий с мероприятиями для учащихся и педагогов. Увеличилось количество программ в Навигаторе дополнительного образования. Его интеграция с системой минспорта региона позволила расширить охват детей за счет спортивной подготовки. Региональный центр «Спутник» реализует программы для одаренных детей в области науки, спорта и искусства. Для этого в центре сформированы команды региональных олимпиадных тренеров, а для учащихся проводятся тренинги в очном и дистанционном форматах. Для специалистов, организующих работу с одаренными детьми и программам интенсивных школ «Олимпиадный учитель», реализована программа повышения квалификации. В целом, более 35 тысяч школьников края приняли участие в олимпиадах и всероссийских конкурсах. Обсудили и государственную поддержку одаренных учащихся.
В 2025 году были увеличены суммы выплат именных стипендий Губернатора Красноярского края для 115 получателей стипендии, а Красноярским краевым фондом поддержки научной и научно-технической деятельности выделены гранты для 59 учащихся, проявивших выдающиеся способности, поддержан 141 молодой исследователь, работающий в составе научных коллективов. Кроме того, были вознаграждены за успешные выступления в официальных спортивных соревнованиях 548 спортсменов и 709 учителей, педагогов дополнительного образования, спортивных тренеров, подготовивших победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад и конкурсов.
«Уверен, каждый ребенок талантлив от рождения, а задача всей системы образования — эти таланты выявить, помочь раскрыться и потом уже реализоваться, — отметил Михаил Котюков. — Поэтому система подготовки должна быть многоуровневая, ориентирована на разные возрастные группы и профессиональные интересы. Мы встречаемся в “Кванториуме”, здесь замечательные лаборатории, в крае также работают айти-кубы, специализированные классы, центр “Спутник”. Первые шаги в этом направлении мы сделали правильно, наметили верную траекторию и идем в правильном направлении. Главная задача — чтобы ребенок мог попробовать себя везде, найти свои сильные стороны, а дальше мы поможем и поддержим в реализации его талантов».