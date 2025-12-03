В Красноярске устраняют последствия снегопада

Улицы Красноярска приводят в порядок после снегопада. Утром 3 декабря на городских магистралях задействованы 119 единиц спецтехники и 240 бригад рабочих.
Ночью рабочие расчищали улицы Лесопарковая, Крупская, Забобонова, 60 лет Октября, Александра Матросова и другие. Утром работы продолжились на Тобольской, Высотной, Ленина, Карла Маркса и многих других улицах.
В городском управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства отметили, что уборка ведется по четкому плану. Основное внимание уделяется обработке противогололедными реагентами оживленных дорог и магистралей. Затем снег с тротуаров перемещают на проезжую часть к краю дороги для последующего вывоза.