В Красноярске устраняют последствия снегопада

В городском управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства отметили, что уборка ведется по четкому плану. Основное внимание уделяется обработке противогололедными реагентами оживленных дорог и магистралей. Затем снег с тротуаров перемещают на проезжую часть к краю дороги для последующего вывоза.