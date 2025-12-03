В посёлке Новосибирской области ввели карантин по бешенству

В рабочем посёлке Колывань Новосибирской области со 2 декабря введён карантин по бешенству. Ограничения будут действовать до 30 января 2026 года. Сообщение о введении мер опубликовано на сайте регионального правительства.
Случай заболевания зафиксировали в одном из личных подсобных хозяйств на улице Кирова. Здесь запретили любые визиты посторонних, а также ввоз и вывоз животных, которые могут быть восприимчивы к вирусу. Лечение заболевших животных на этой территории также приостановлено.
«Запрещается посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов государственной ветеринарной службы Российской Федерации и персонала, привлечённого для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом», — говорится в документе.
Карантинные меры распространили на весь посёлок. В Колывани временно нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Ограничён вывоз восприимчивых животных — исключение сделано только для уже вакцинированных или отправляемых на убой. Также запрещён отлов диких зверей для последующего размещения в зоопарках.