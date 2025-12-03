В Сосновоборске обновили площадь Юбилейную

«Этот конкурс очень престижный. Все города стремятся оказаться в числе победителей, и Сосновоборск в этом смысле молодец. Для горожан это второй опыт победы во Всероссийском конкурсе. Первым масштабным проектом стал экопарк “Белкин дом”», — рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ Красноярского края Ирина Котельникова.