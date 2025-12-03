В Сосновоборске обновили площадь Юбилейную

За счет федерального финансирования на городской площади поменяли тротуарное покрытие и систему освещения, установили сценический комплекс, современное игровое пространство для детей, новую уличную мебель, городские качели. Летом на нижнем ярусе площади будет работать каскадный фонтан, а в верхней части — сухой, чаша которого установлена под землей.
«Этот конкурс очень престижный. Все города стремятся оказаться в числе победителей, и Сосновоборск в этом смысле молодец. Для горожан это второй опыт победы во Всероссийском конкурсе. Первым масштабным проектом стал экопарк “Белкин дом”», — рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ Красноярского края Ирина Котельникова.
Помимо Сосновоборска, благодаря нацпроекту в этом году новые парки появились в городах Шарыпово, Назарово, Бородино, Иланский, Минусинск.
Всероссийской конкурс проходит с 2018 года. Всего за это время были благоустроены 16 территорий в Енисейске, Назарове, Заозерном, Канске, Кодинске, Бородине, Зеленогорске, Дивногорске, Ужуре, Железногорске, Сосновоборске и Шарыпове.