Полковник Матвийчук: освобождение Северска открывает путь к Краматорску

Северск, куда уже вошли российские войска, является практически воротами в Краматорск, сообщил aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Северск — практически ворота в Краматорск. Это урбанизированный промышленный город с развитой подземной инфраструктурой. Наши войска вошли в Северск, там идут уже бои по направлениям улиц, скверов. Происходит огневое воздействие на противника военно-космическими силами и беспилотной авиации», — сказал Матвийчук.
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ еще оказывают сопротивление в Северске, но при этом выразил уверенность, что «это уже очень временно».
Важным фактором, приближающим развязку, является практически полное отсутствие в городе мирных жителей, рассказал ранее подполковник ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко.
«По приблизительным оценкам, практически все мирные жители покинули Северск, поскольку на протяжении очень длительного времени шли боевые действия. Российской армией была давно предоставлена возможность гражданскому населению покинуть город. Это позволяет ВС РФ действовать максимально эффективно, не опасаясь за жизни гражданских», — отметил Марочко.
По данным подполковник запаса, советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олега Иванникова в Северске остается порядка 3 тысяч украинских боевиков, и они практически в полном окружении.
Напомним, Матвийчук сообщил, что ВСУ пытаются вывести из Красного Лимана — города, который входит в Краматорскую агломерацию, самые боеспособные части.