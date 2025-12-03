Полковник Матвийчук: освобождение Северска открывает путь к Краматорску

«Северск — практически ворота в Краматорск. Это урбанизированный промышленный город с развитой подземной инфраструктурой. Наши войска вошли в Северск, там идут уже бои по направлениям улиц, скверов. Происходит огневое воздействие на противника военно-космическими силами и беспилотной авиации», — сказал Матвийчук.