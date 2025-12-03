В Красноярске выявили три предприятия-нарушителя в период НМУ

Инспекторы зафиксировали отсутствие установок очистки газа, несоблюдение требований краевого постановления, а у одной из организаций — отсутствие постановки на учет как объекта негативного воздействия на окружающую среду, а также плана снижения выбросов и программы производственного экологического контроля.