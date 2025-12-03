Ричмонд
В Красноярске выявили три предприятия-нарушителя в период НМУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевом министерстве экологии подвели итоги проверок, проведенных во время режима неблагоприятных метеоусловий, который действовал в Красноярске с 19:00 29 ноября до 19:00 1 декабря.

Источник: НИА Красноярск

Совместно с природоохранной прокуратурой инспекторы выезжали на предприятия, чтобы проверить жалобы горожан и убедиться, что компании выполняют требования по снижению выбросов, предусмотренные постановлением Правительства края № 779-п.

В результате проверок нарушения природоохранного законодательства выявили у трех организаций: АО «Почта России» (промплощадка № 1) на ул. 2-я Брянская, ООО «Орбита» на той же улице, ООО КМУ «Гидромонтаж» на ул. Ястынская.

Инспекторы зафиксировали отсутствие установок очистки газа, несоблюдение требований краевого постановления, а у одной из организаций — отсутствие постановки на учет как объекта негативного воздействия на окружающую среду, а также плана снижения выбросов и программы производственного экологического контроля.

Материалы передали в природоохранную прокуратуру. Юридическим лицам грозят штрафы до 200 тысяч рублей, сообщил министр экологии края Владимир Часовитин у себя в телеграм-канале.

Сообщить о фактах загрязнения воздуха можно круглосуточно по телефону горячей линии министерства экологии края: 8−800−20−11−116.

