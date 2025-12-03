В Красноярске выявили три предприятия-нарушителя в период НМУ

Совместно с природоохранной прокуратурой инспекторы выезжали на предприятия, чтобы проверить жалобы горожан и убедиться, что компании выполняют требования по снижению выбросов, предусмотренные постановлением Правительства края № 779-п.
В результате проверок нарушения природоохранного законодательства выявили у трех организаций: АО «Почта России» (промплощадка № 1) на ул. 2-я Брянская, ООО «Орбита» на той же улице, ООО КМУ «Гидромонтаж» на ул. Ястынская.
Инспекторы зафиксировали отсутствие установок очистки газа, несоблюдение требований краевого постановления, а у одной из организаций — отсутствие постановки на учет как объекта негативного воздействия на окружающую среду, а также плана снижения выбросов и программы производственного экологического контроля.
Материалы передали в природоохранную прокуратуру. Юридическим лицам грозят штрафы до 200 тысяч рублей, сообщил министр экологии края Владимир Часовитин у себя в телеграм-канале.
Сообщить о фактах загрязнения воздуха можно круглосуточно по телефону горячей линии министерства экологии края: 8−800−20−11−116.
