Погибшие герои СВО «говорили» с хабаровчанами со сцены Театра драмы

Пронзительный спектакль «Говорят погибшие герои» показал в Хабаровске краевой Театр драмы. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», премьера получилась яркой и эмоциональной.
В основу спектакля легли 11 непридуманных историй из дневников и писем. Зритель увидел ужасы фашизма и героизм советского человека, победившего это абсолютное зло, в отдельно взятых судьбах узницы концлагеря, русской-девочки служанки у немецкого офицера, солдата, который отправляется в свой последний бой.
Их голоса звучали в унисон с голосами пяти бойцов, которые прямо сейчас защищают интересы Отечества в зоне специальной военной операции.
Символом борьбы за мир и веры в победу стала икона, случайно найденная в полуразрушенном храме. Наши воины пронесли ее сквозь огонь, чтобы мастера смогли отреставрировать ее, а люди — увидеть новую жизнь.
Долго разыскивала по передовым этих бойцов военный корреспондент Арина, которая случайно узнала историю спасенной иконы. Для нее герои с позывными Дед, Хохол, Ирландец, Нэцкэ и Шаман (кстати, это реальные позывные) стали живым олицетворением добра и справедливости.
Автором инсценировки выступила актриса театра драмы Яна Дзюнковская, режиссером — Игорь Каербаев. Для них спектакль стал возможностью рассказать зрителю о том, что нельзя забывать, и о том, как важно помнить подвиги и героев Великой Отечественной войны, и СВО.
— Это попытка услышать и донести до зрителя голоса тех, кто уже не сможет рассказать свою историю сам, и тех, кто продолжает ее писать сегодня. Чтобы помнили. Чтобы слышали. Чтобы знали, — подчеркнули в театре.
Перед началом спектакля зрители могли увидеть экспонаты выставки боевого исторического оружия, которую представила молодежная военно-историческая общественная организация «Амурский рубеж», сплести маскировочную сеть для наших бойцов, написать письмо солдату.
Все, кто находились в этот вечер в театре драмы, не смогли остаться равнодушными. Ведь происходящие сегодня события напрямую касаются каждого из нас.
Проект реализован на средства гранта Всероссийского конкурса постановок спектаклей по произведениям современных драматургов при поддержке Министерства культуры РФ и АНО «Русские сезоны».