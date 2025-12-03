Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 3 декабря 2025 года.
Овнам не стоит торопиться. В первой половине дня желание достичь поставленных целей будет сильным, и именно оно может заставить совершить поступки, о которых позже придется пожалеть. Нужно начинать действовать, лишь дождавшись благоприятного момента. Все важные дела и встречи лучше отложить на вторую половину дня.
У Тельцов пустые разговоры отнимают очень много времени и часто мешают уделять внимание делам. Вместо того чтобы сосредоточиться на чем-то важном, они обсуждают вещи, которые даже не интересуют их по-настоящему. Некоторым представителям знака придется контактировать с несимпатичными и сложными в общении людьми.
У Близнецов значительная часть дня будет посвящена решению домашних проблем, что потребует расходов. Может выйти из строя бытовая техника, испортиться машина, телефон, домовая сигнализация и другие устройства. Для работы день будет благоприятным, и успех ждет даже тех, кто обычно не отличается упорством и способностями. Романтические встречи будут скучными.
Раков ожидает напряженный день. Им трудно держать себя в руках, иногда из-за их раздражительности страдают те, кто особенно дорог. Возможны семейные конфликты, причем возникать они будут из-за незначительных вещей. Нежелательны серьезные физические нагрузки — они плохо повлияют на здоровье.
Львов ждет противоречивый, насыщенный и интересный день. Многое нужно делать быстро, не задумываясь. Представителям знака часто это не нравится — им хочется более размеренного течения событий. Не стоит тратить время впустую. Чем меньше беспокоятся Львы, тем лучше. В отношениях с близкими не исключены романтические сюрпризы.
Девам не нужно торопиться, но и не следует терять время зря. Звезды сегодня будут на их стороне, этим стоит воспользоваться, чтобы достичь давно поставленных целей. Можно вернуться к старым планам, которые раньше не удавалось осуществить. Не исключено, что в делах помогут те, от кого Девы этого не ждали. Семейные дела могут потребовать больше времени, чем обычно.
Весам не все дается легко, но они не теряют душевного равновесия. Этот день позволяет решить многие проблемы, особенно хорошо представители знака будут справляться там, где дело касается финансов. Не исключены проблемы в отношениях с близкими, но все разногласия будут временными. Многие советы лучше пропускать мимо ушей.
Скорпионы решительны и энергичны, не стоит откладывать ничего на потом. Такой подход позволит достичь больших успехов. Вероятны полезные знакомства, не придется проявлять чудеса, чтобы произвести хорошее впечатление. Новые отношения развиваются стремительно, и представителей знака это радует.
Стрельцам будет трудно сохранять здравый смысл и противостоять соблазнам. Их привлекает все яркое и необычное. Вместо того чтобы заниматься текущими делами, они мечтают о будущих успехах. Есть шанс допустить немало ошибок. Хорошо, если рядом окажется человек, который вернет представителей знака в реальность и поможет устранить эти ошибки.
Козерогов ждет неплохой день, хоть и не плодотворный. Может быть много мелких дел, но с ними получится справиться. Важно не переоценивать свои силы, иначе возникнет чувство усталости, и придется отложить дела на потом. Вероятны полезные знакомства, также не исключены романтические увлечения.
У Водолеев много дел, и все они требуют внимания. Едва ли хоть что-то можно будет поручить другому человеку. Прежде те, кто обещал поддержку, сейчас заняты решением собственных проблем. Представители знака хорошо понимают, чего хотят, и не сомневаются ни в своих целях, ни в методах, которые выбрали для их достижения.
У Рыб начало дня будет трудным, на это время лучше не планировать сложные дела. Стоит отложить ответственные встречи и переговоры, если ситуация позволяет это. Позже наступит благоприятный период, и представители знака почувствуют себя бодрее, поймут, как надо действовать. Вторая половина дня подходит для поиска союзников, передает «Российская газета».