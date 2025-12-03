Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 декабря

Девам не нужно торопиться, но и не следует терять время зря. Звезды сегодня будут на их стороне, этим стоит воспользоваться, чтобы достичь давно поставленных целей. Можно вернуться к старым планам, которые раньше не удавалось осуществить. Не исключено, что в делах помогут те, от кого Девы этого не ждали. Семейные дела могут потребовать больше времени, чем обычно.