За что могут оштрафовать физлиц-пользователей ИИ в Казахстане

Новые штрафы за использование искусственного интеллекта (ИИ) подразумевают наказание владельцам и собственникам таких систем. Но и пользователи могут нарушить закон. Об этом читайте на NUR.KZ.

Ранее в Казахстане появилась новость о новых штрафах для владельцев и собственников систем искусственного интеллекта (ИИ). Собственник — это лицо, владеющее системой на праве собственности и имеющее полноту прав распоряжения ею, а владелец — лицо, имеющее законные основания фактического обладания системой и ее эксплуатации без перехода права собственности.

Владельцы и собственники систем ИИ обязаны предупреждать пользователей о синтетических результатах, которые могут ввести их в заблуждение. Также они должны управлять рисками, которые могут негативно повлиять на здоровье, благополучие людей, распространение запрещенной, ложной информации, дискриминацию или нарушение прав человека, а также причинение иного вреда.

Однако оставался неясным вопрос ответственности пользователей систем ИИ, которые обычно являются физическими лицами. Редакция NUR.KZ узнала в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, какие правила применяются к пользователям.

В новых правилах указано, что владельцы и собственники систем ИИ должны помечать контент, сгенерированный нейросетями. Новая статья 641−1 в Кодексе об административных правонарушениях подразумевает ответственность за создание и распространение противоправных материалов с использованием систем ИИ, включая пользователей.

Статья 641−1 распространяется на всех субъектов, включая физических лиц, если их действия приводят к необеспечению информирования пользователей о синтетических результатах деятельности системы ИИ, созданию или распространению запрещенной информации, ложных сведений, дискриминационных материалов или иного вреда, связанного с использованием ИИ.

Таким образом, пользователи систем искусственного интеллекта, создающие или распространяющие противоправные материалы, подпадают под предусмотренную законом ответственность. Казахстанцы должны помнить об ответственности за распространение недостоверной и незаконной информации при генерации контента с помощью ИИ и его использовании в Интернете.

За нарушение этого правила физическим лицам грозит штраф в размере от 15 до 30 месячных расчетных показателей (МРП), или от 64 875 до 129 750 тенге в 2026 году (статья 641−1 КоАП).