За что могут оштрафовать физлиц-пользователей ИИ в Казахстане

Владельцы и собственники систем ИИ обязаны предупреждать пользователей о синтетических результатах, которые могут ввести их в заблуждение. Также они должны управлять рисками, которые могут негативно повлиять на здоровье, благополучие людей, распространение запрещенной, ложной информации, дискриминацию или нарушение прав человека, а также причинение иного вреда.