Обращение Игоря Кобзева в Международный день инвалидов

В Приангарье живет более 220 тысяч людей с инвалидностью. Правительство Иркутской области совместно с общественными организациями делает все возможное для интеграции инвалидов в общество. Мы стремимся обеспечить условия для их качественной жизни, создать комфортную среду. Это наши приоритеты в формировании социальной политики.