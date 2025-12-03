Ричмонд
Обращение Игоря Кобзева в Международный день инвалидов

Уважаемые жители Иркутской области!

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Международный день инвалидов призван привлечь внимание общества к важным темам: социализации людей с ограниченными возможностями, включенности их в общественную жизнь, организации взаимопомощи.

В Приангарье живет более 220 тысяч людей с инвалидностью. Правительство Иркутской области совместно с общественными организациями делает все возможное для интеграции инвалидов в общество. Мы стремимся обеспечить условия для их качественной жизни, создать комфортную среду. Это наши приоритеты в формировании социальной политики.

В регионе организована социальная занятость детей и взрослых с инвалидностью, реализуются технологии сопровождаемого проживания. Успешно работают ресурсные центры, обеспечивающие преемственность мероприятий по реабилитации, раннюю помощь детям с момента рождения до 18 лет, сопровождение лиц с инвалидностью старше 18 лет.

Несмотря на трудности, многие люди с ограниченными возможностями успешно учатся, осваивают профессии, занимаются спортом, творчеством, бизнесом.

Искренне восхищаюсь силой духа и жизнелюбием ветеранов спецоперации, которые, получив серьезные ранения, добиваются высоких результатов в разных сферах, являя для молодежи пример жизненной стойкости. Искренне горжусь их успехами и благодарю всех, кто оказывает помощь и поддержку людям с инвалидностью.

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.