Обращение Игоря Кобзева в Международный день инвалидов

Международный день инвалидов призван привлечь внимание общества к важным темам: социализации людей с ограниченными возможностями, включенности их в общественную жизнь, организации взаимопомощи.
В Приангарье живет более 220 тысяч людей с инвалидностью. Правительство Иркутской области совместно с общественными организациями делает все возможное для интеграции инвалидов в общество. Мы стремимся обеспечить условия для их качественной жизни, создать комфортную среду. Это наши приоритеты в формировании социальной политики.
В регионе организована социальная занятость детей и взрослых с инвалидностью, реализуются технологии сопровождаемого проживания. Успешно работают ресурсные центры, обеспечивающие преемственность мероприятий по реабилитации, раннюю помощь детям с момента рождения до 18 лет, сопровождение лиц с инвалидностью старше 18 лет.
Несмотря на трудности, многие люди с ограниченными возможностями успешно учатся, осваивают профессии, занимаются спортом, творчеством, бизнесом.
Искренне восхищаюсь силой духа и жизнелюбием ветеранов спецоперации, которые, получив серьезные ранения, добиваются высоких результатов в разных сферах, являя для молодежи пример жизненной стойкости. Искренне горжусь их успехами и благодарю всех, кто оказывает помощь и поддержку людям с инвалидностью.
Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.