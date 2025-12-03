Создана российская версия платформы для моделирования воздействий радиации

По словам ведущего научного сотрудника ЛАДФВЭ ТГУ Ирины Шрайбер, платформа уже создана, сейчас идет ее наполнение. В 2026 году она будет доступна российским ученым. Появление российской платформы поможет устранить барьеры, которые сегодня есть у многих отечественных исследователей. Разработка позволит использовать Geant4RU не только физикам-ученым, но и специалистам в области радиационной медицины, космических технологий, материаловедения и других передовых направлений.