В Госдуме предложили ввести «новогодний капитал» для всех пенсионеров

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с новой инициативой — ввести для всех пенсионеров ежегодную предновогоднюю выплату. Её предлагают назвать «новогодний капитал».

Источник: Life.ru

В обращении к министру труда Антону Котякову политик просит рассмотреть выплату в 5000 рублей всем получателям пенсий по старости. Деньги должны поступать не позднее чем за две недели до Нового года и не облагаться налогом. По словам парламентария, «новогодний капитал» позволит старшему поколению заранее и комфортно планировать расходы на праздники.

«Внедрение этой меры поддержки станет значимым шагом, продемонстрирует государственную заботу о старшем поколении и окажет положительное влияние на потребительскую активность в предпраздничный период», — приводит слова вице-спикера РИА «Новости».

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.