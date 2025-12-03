В Госдуме предложили ввести «новогодний капитал» для всех пенсионеров

В обращении к министру труда Антону Котякову политик просит рассмотреть выплату в 5000 рублей всем получателям пенсий по старости. Деньги должны поступать не позднее чем за две недели до Нового года и не облагаться налогом. По словам парламентария, «новогодний капитал» позволит старшему поколению заранее и комфортно планировать расходы на праздники.
«Внедрение этой меры поддержки станет значимым шагом, продемонстрирует государственную заботу о старшем поколении и окажет положительное влияние на потребительскую активность в предпраздничный период», — приводит слова вице-спикера РИА «Новости».
